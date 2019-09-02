Son Dakika Haberleri: Elazığ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Elazığ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

3 saat önce

Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Elazığ'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Elazığ'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, Sarayatik Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 23 LN 060 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçen Fevzi Süslü'ye çarptı. Kazada yaya ve motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fevzi Süslü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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