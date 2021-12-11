ELAZIĞ'DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE ÜCRETSİZ KASK - Son Dakika

ELAZIĞ'da, motosiklet kazalarındaki ölüm oranlarını azaltmak amacıyla motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Motosiklet kazalarında uygun teçhizat kullanılması halinde ölüm oranlarının yüzde 40, yaralanmaların da yüzde 70 nispetinde azaldığını biliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafik kazaları ile ölüm ve yaralanma oranlarının azalması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Elazığ Valiliği öncülüğünde motosiklet kazalarının azalması için motosiklet sürücülerine 50 adet kask dağıtıldı. Düzenlenen programa Vali Ömer Toraman, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile motosiklet sürücüleri katıldı. Motosiklet sürücülerine kasklarının dağıtılmasının ardından Vali Toraman, sürücülerle biraraya gelip sohbet ederek motosikletler hakkında bilgi aldı. Program motosiklet sürücülerinin geçişiyle sona erdi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "İçişleri bakanlığımızın ülke genelinde trafik kazalarını azaltmak için uygulamış olduğu projeleri kapsamında motosiklet kullanıcılarına kask dağıtma töreni düzenledik. İlimizde motosiklet kullanan bir grup arkadaşımıza kask dağıtarak motosiklet kullanırken kask takmanın bir tercih olmadığını, bir zorunluluk olduğunu tekraren hatırlatmak istedik. Türkiye trafik kazalarında ölüm oranlarını dünya çapında yüzde 50 azaltarak büyük bir başarıya imza atmış bulunuyor. Motosiklet kazalarında kask kullanılması ve uygun teçhizat kullanılması halinde meydana gelecek kazalarda ölüm oranlarını yüzde 40, yaralanmaların da yüzde 70 nispetinde azaldığını biliyoruz" dedi.