Elazığ'da Motosikletler Çarpıştı: 2 Ölü
27 dakika önce
ELAZIĞ'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ELAZIĞ'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Zübeyde Hanım
Caddesi'nde meydana geldi. Hıdır Erbaş'ın kullandığı 02 EH 655 plakalı motosiklet ile Hakan Demirel
yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada sürücüler ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 2 yaralı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cesetleri, otopsi için morga kaldırıldı. - Elazığ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:37 Kaynak: DHA
Yerli Adriana Lima, Yasak Elma Dizisine Dahil Oldu
Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı
Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı
Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı