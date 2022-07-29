Merminin isabet ettiği camın üzerine düşmesiyle yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Merminin isabet ettiği camın üzerine düşmesiyle yaralandı

29.07.2022 21:21
Merminin isabet ettiği camın üzerine düşmesiyle yaralandı

ELAZIĞ'da, motosikletli bir grubun tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir binanın balkonundaki cam, ekmek sırasında bekleyen G.G.'nin üzerine düştü.

ELAZIĞ'da, motosikletli bir grubun tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir binanın balkonundaki cam, ekmek sırasında bekleyen G.G.'nin üzerine düştü. Yaralanan G.G. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre motosikletli bir grup, tabancayla rastgele havaya 8 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, bölgede bulunan bir binanın 4'üncü katındaki balkonun camına isabet etti. Kırılan cam parçaları da binanın altında ekmek sırası bekleyen G.G.'nin üzerine düştü. Olayda hafif yaralanan G.G., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

'CAMLAR YERE DÜŞTÜ, KORKTUM VE İÇERİYE KAÇTIM'Evinin balkonuna mermi isabet eden Menekşe Avşar (47), balkona eşya almaya gittiğini, mutfaktan geçtikten sonra olayın yaşandığını belirterek, "Ben balkondan bir şeyler aldıktan sonra sesler geldi. Baktım camlar yere düştü. Korktum ve içeriye kaçtım. Motosikletten ateş ettiler. Sonra kurşun duvara isabet etti. Camlar parçalandı. Şimdi Camı nasıl taktıracağız onu düşünüyorum" dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Ekmek sırası beklerken başına düşen cam parçaları ile yaralandı Ekmek sırası beklerken başına düşen cam parçaları ile yaralandı Bursa'da 10 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı uçan tır park halindeki araçların üzerine çakıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Bursa'da 10 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı uçan tır park halindeki araçların üzerine çakıldı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merminin isabet ettiği camın üzerine düşmesiyle yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:07 Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
17:55 İBB Başkanı İmamoğlu'na cuma namazına gittiği camide protesto düzenlendi! Polis kişiyi gözaltına aldı
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 21:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Merminin isabet ettiği camın üzerine düşmesiyle yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement