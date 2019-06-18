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Elazığ'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

1 saat önce

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Elazığ'da Mursi için gıyabi cenaze namazı, System.String[]
Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihte yerini alan Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi'nin vefatı nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu Elazığ'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğlen namazı sonrası İzzet Paşa Camiinde İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan namaza, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, STK Temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası STK temsilcileri konuşma yaptı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
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