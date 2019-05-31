Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Nesiller Buluşuyor" projesi
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Elazığ'da "Nesiller Buluşuyor" projesi

40 dakika önce

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında düzenlediği iftar programında koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Elazığ'da
Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında düzenlediği iftar programında koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.
Elazığ Orduevi'nde düzenlenen iftar programında konuşan İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan, şuanda 41 çocuğun aile ortamına kavuştuğunu söyledi.
Bu tür buluşma etkinlikleri sürekli yaptıklarını anlatan Atalan,"Çocuklarımıza kendi öz ailesi yanında yetişme şansını yeniden kazandırmaya yönelik sosyo-ekonomik destek hizmetlerin yanında, bu şansın oluşturulamadığı, öz ailesi yanında bakım şansını yitirmiş çocuklara da aile ortamlarında korunmalarını sağlayan evlat edinme ve koruyucu aile hizmetleri yürütülmektedir." diye konuştu.
Kurumlarında kalan çocukların gelecekleri için her türlü çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Atalan, koruma ve bakım altında iken reşit yaşa girmiş ve istihdam edilerek hayata atılan gençlerin de her daim yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.
Programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım, KADEM Elazığ Temsilcisi Esra Soylu, Okul Destek Projesi Koordinatörü Ahmet Can, koruyucu aileler, Okul Destek Projesi kapsamında desteklenen çocuklar, kurum bakımından ayrılarak hayata atılmış gençler ile aileleri ve müdürlük personeli katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:21 Kaynak: AA
Atalan, Elazığ, Güncel
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