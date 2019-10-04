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Elazığ'da "Nesiller Buluşuyor Projesi"

1 saat önce

Elazığ'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesince desteklenen "Nesiller Buluşuyor Projesi" kapsamında çocuklar Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

Elazığ'da

Elazığ'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesince desteklenen "Nesiller Buluşuyor Projesi" kapsamında çocuklar Sivrice ilçesindeki Hazarbaba Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu, nesiller arasındaki ilişkiyi pekiştirdiğini söyledi.

Kenç, "Kadim kültürümüzde yaşlılara sevgi ve hürmet var. Bu geleneklerin sürdürülmesi, aile bağlarımızın, toplumsal dokumuzun korunması için çocuklarımızla yaşlılarımızı her fırsatta bir araya getiriyoruz." dedi.

Çocuk Hakları Komitesi, Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi koordinatörü Ahmet Can da, çocukların öz ailesinin yanında yetişmesi amacıyla sosyo-ekonomik destek hizmetleri yürüttüklerini belirterek, Okul Destek Projesi kapsamında, kurumdan nakdi yardım alan ailelerin 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören çocuklarının sosyal, kültürel, eğitsel anlamda desteklenmesi için yürütülen bir proje olduğunu dile getirdi.

Can, ilde proje kapsamında desteklenen 141 çocuk bulunduğunu aktardı.

Ziyaret kapsamında pasta kesildi, konser düzenlendi.

Sivrice, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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