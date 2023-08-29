Elazığ'da nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada kızın babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Elazığ'da nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada kızın babası hayatını kaybetti

Elazığ\'da nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada kızın babası hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 29.08.2023 10:59

Elazığ'ın Palu ilçesinde nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada, kız babası bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Elazığ'da nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada, kız babası boynuna ve bileğine aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Palu ilçesi Kalekent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Yetiş, kızını bacanağının oğluna verdi. Bir süre sonra Yetiş'ın kızı, nişanı attı. Olayın ardından evin önüne gelen bacanağı ve oğulları, Yetiş'i konuşmak için aşağı çağırdı. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., sallama diye tabir edilen bıçak ile Yetiş'i boynundan ve bileğinden yaraladı. Ardından havaya ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan Yetiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada kızın babası hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da nişan atma olayı sonrası çıkan kavgada kızın babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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