Elazığ'da Öğrenci Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Elazığ'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da öğrencisi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı



ELAZIĞ - Elazığ'da öğrencisi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 S 0026 plakalı öğrenci servisi ile 06 ED 3631 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada serviste bulunan 4 öğrenci hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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