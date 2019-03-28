Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Öğrenci Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Elazığ'da Öğrenci Servisi ile Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da öğrencisi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Elazığ'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da öğrencisi servisi ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 S 0026 plakalı öğrenci servisi ile 06 ED 3631 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada serviste bulunan 4 öğrenci hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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