Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Öğrenci Servisleri Denetlendi

Elazığ'da Öğrenci Servisleri Denetlendi

46 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servislerini velilerle denetledi.

Elazığ'da Öğrenci Servisleri Denetlendi, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servislerini velilerle denetledi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk sahasında bulunan Baraj Mahallesi İlköğretim Okulu servis araçlarında velilerin de katılımıyla denetim yaptı.


Uygulama kapsamında 4 servis aracı denetlenerek yönetmelikte belirtilen hususlara uyup uymadıkları kontrol edildi.


Öğrenci velilerinin çocuklarının hangi şartlarda okula gittiklerini görme imkanı bulduğu uygulamada, sürücülere, velilere ve öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.


Uygulamanın sonunda jandarma ekiplerince öğrencilere balon, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:44 Kaynak: AA

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