Elazığ'da öğrenci servisleri denetlendi

Elazığ'ın maden ilçesinde jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maden ilçesindeki Vali Aydın Arslan ve İffet Nusret Gülfer ilkokullarına öğrenci taşıyan servis araçlarında denetim yaptı.

Uygulama kapsamında servis şoförlerine dikkat etmesi gereken kuralları anlatan jandarma ekipleri ayrıca öğrencilere de bilgilendirme yaptı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Okul servislerine yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.