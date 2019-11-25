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Elazığ'da öğrenci servisleri denetlendi

6 saat önce

Elazığ'da, jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

Elazığ'da öğrenci servisleri denetlendi, System.String[]

Elazığ'da, jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, çocukların güvenli bir ortamında okula gelip gitmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Ara tatilin ardından eğitim ve öğretimin ilk günü öğrenci servislerini denetleyen ekipler, öğrencilere, öğretmenlere ve servis şoförlerine trafik eğitimi verdi.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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