Çocuklar atıklardan yaptığı oyuncaklarla yarışıyor - Son Dakika
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Çocuklar atıklardan yaptığı oyuncaklarla yarışıyor

27.05.2022 16:37

Elazığ'da Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarışmada yer aldı.

Elazığ'da Genç Kızılay tarafından başlatılan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları oyuncaklarla yarışmada yer aldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya, yaklaşık 10 bin ilk ve ortaokul öğrencisi başvururken, çocuklar tarafından atık malzemelerden yapılan 600 oyuncak bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Jüri tarafından seçilecek en iyi ilk 3 oyuncağın sahibine çeşitli hediyeler verilecek.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması" projesinin büyük katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Çocuklara yapacakları oyuncakların atıklardan yapılacağı söylendi. 2018'de Elazığ'da başlayan projemiz tüm Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Projemizin amacı çocuklarımıza israfın önemini anlatmak ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak." diyen

Kızılkaya, çocukların projeden dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Çocukların burada yaptığı oyuncaklar geri dönüşüm malzemelerinden oluşuyor. Bu projeyle çocuklarımız özel yeteneklerini sergileme şansı buldular. Herkes kendi ilgi alanına göre hayallerindeki ve dünyalarındaki oyuncakları elindeki atıkların imkanlarına göre uygulamaya döktüler. Çocuklarımıza hem sosyal hem kültürel hem de teknik anlamada el becerisi kazanmasına imkan sağlayan bir yarışma oldu."

Kızılkaya, yarışmadan sonra düzenlenecek çocuk şenliğinde kazananları açıklayacaklarını ifade etti.

Elazığ Genç Kızılay Başkanı Yunus Emre Güzel de proje kapsamında Elazığ'daki bütün ilk ve ortaokullarda bulunan 10 bin çocuğa projenin anlatıldığını aktardı.

Çocuklar atıklardan yaptığı oyuncaklarla yarışıyor
Çocuklar atıklardan yaptığı oyuncaklarla yarışıyor
Çocuklar atıklardan yaptığı oyuncaklarla yarışıyor
Çocuklar atıklardan yaptığı oyuncaklarla yarışıyor

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Kaynak: AA

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