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Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak - Son Dakika

Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak

28.11.2021 18:28

Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak Elazığ'da Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatacağı proje ile öğrenciler geleceği kodlayacak.

Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak

ELAZIĞ - Elazığ'da Arıcak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatacağı proje ile öğrenciler geleceği kodlayacak.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde eğitim gören öğrencilerin, 21. yüzyıl becerileri kazanması, teknoloji alanında gelişmesi, arduino ve scratch eğitimleri alabilmeleri için İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç tarafından proje hazırlandı. 'Arıcak Geleceğini Kodlayacak' adlı proje Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında TRB1 bölge illeri arasında destek aldı. Destek alan proje kapsamında ilk önce robatik kodlama ve yazılım atölyesi kurularak öğretmenlere eğitim verilecek. Ardından eğitim alan öğretmenler ise öğrencilerine bunları aktararak geleceği kodlayacak. TRB1 bölgesindeki ilçeler içerisinde geçen tek proje olduğunu belirten Kılınç, eğitim alanında yapılan bu çalışmaların yerini ve hakkını bulmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, "Arıcak Geleceği Kodlayacak isimli projemiz FKA tarafından Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen TRB1 bölgesindeki ilçeler içerisinde geçen tek projedir. Bu açıdan bizim Arıcak için gurur verici. Eğitim alanında yaptığımız bu çalışma gerçekten yerini, hakkını bulması bizim açımızdan çok değerlidir. Biz bu projeyle robotik kodlama alanında arduino ve scratch eğitimlerini öğretmenlerimize geleceğin mesleklerini tanıtmak, geleceğin insanına yakışır bir takım eğitimler düzenleme gayreti içerisindeyiz. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin dezavantajı bölgelerinden biri olan Arıcak için öğrencilerimizin bu eğitimleri almaları gelecek eğitimlerine çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyoruz" dedi.

Özellikle sistem eğitimi konusunda öğrencilerin çok daha sağlıklı bir zeminde eğitim almalarını amaçladıklarını aktaran Kılınç, "Zaman zaman projelerle ilgili olarak bu kapsamda Arıcak içerisinde yaptığımız bir çok sosyal sportif faaliyetler var. TÜBİTAK'la yaptığımız bir çok proje var. Bu projeleri gerçekleştirmemizin temel sebebi Arıcak'ın bölgenin en dezavantajlı ilçesi olması ve Elazığ'ın en uzak ilçesi olması. Öğrencilerimiz buradaki gayretlerini gerçekten bizim açımızdan önemli olarak görüyoruz. Bizler bunları yaparken şunu düşünüyoruz, arkamızı yasladığımız şehit öğretmenlerimiz var. Biz motivasyonunuzu vatanı için kendini feda eden şehit öğretmenlerimizden alıyoruz. Onların aziz hatıralarını burada yaşatmak istiyoruz. Öğretmenlerimiz hunharca bir şekilde katledildiler. Burada onların bulunduğu okullarda görev alan öğretmenlerimizin bu fedakarca davranışlarını bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Tek gayretimiz, amacımız burada yetişen öğrencilerimizin gerçekten vatanını milletini seven bilime kendilerini adamış geleceğin mesleklerini edinmelerini istiyoruz. Yani biz Arıcak'ta artık ekonomik sıkıntı ve eğitimle ilgili bir sorun olmasın istiyoruz. Öğrencilerimizin astronomik, robotik kodlama, mühendislik konuşsunlar istiyoruz bütün gayretimiz burdur" diye konuştu.

Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak
Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak
Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak
Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Arıcak, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da öğrenciler geleceği kodlayacak - Son Dakika


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