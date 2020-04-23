Elazığ'da öğrenciler, halk oyunları gösterilerinin evlerinde hazırladıkları video klibini paylaştı - Son Dakika

Elazığ'da Şehit Önder Ortaokulu öğrencileri, halk oyunları gösterisini evlerinde hazırladıkları video kliple sergiledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan öğrenciler, daha önce hazırlıklarını yaptıkları halk oyunları gösterisinin görüntülerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda paylaşmak için harekete geçti.

Öğrenciler, evlerinde Türk bayraklarının önünde öğretmenleri ile video konferans ve WhatsApp'tan online yardım alarak hazırlık yaptı.

Öğrencilerin, yöresel kıyafetlerle sergiledikleri halk oyunlarının görüntüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında sosyal medyada paylaşıldı.

Minikler videoda "Evde kal." çağrısı da yaptı.