Öğrenciler ve kurum çalışanları Hazar Gölü kıyısında çöp topladı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde öğrenciler ve kurum çalışanları, "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla Hazar Gölü kıyısındaki çöpleri temizledi.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Sivrice Kaymakamlığı ve Sivrice Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, polis ve jandarmanın da desteğiyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve kurum çalışanları, Hazar Gölü çevresinde doğaya atılan çöpleri topladı.

Etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi ile gönüllü dalgıçlar da gölde dip temizliği yaptı.

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, toplumda çevre bilinci oluşturmak amacıyla öğrencilerle göl kıyısında çevre temizliği yaptıklarını belirtti.

Doğasıyla öne çıkan Hazar Gölü'nün özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi kitlesine sahip olduğunu ve kimi insanların dikkat etmemesinden dolayı göl kıyısının çok çabuk kirlenebildiğini söyleyen Vural, şunları kaydetti:

"Etkinlikte, çocuk ve gençlerimize doğayı, çevreyi korumanın önemini göstermiş olduk. Hazar Gölü'nün etrafının her daim temiz kalmasını insanlarımıza hatırlatıyoruz. Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya kamp, piknik, yürüyüş ve dalış yapmaya geliyorlar. Ancak karşılaştıkları manzara her zaman iç açıcı olmuyor. Bunun sebebi kimdir? Bunun sebebi yine bizleriz, vatandaşlarımız burayı kirletiyor. Koca gölün etrafını sadece belediye ya da kaymakamlık bütçesiyle temizlemeye çalışmak yanlış bir uygulama olur. Dolayısıyla çevreyi, doğamızı koruyacaksak bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor."

"Hazar Gölü bölgemizin nadide yerlerinden biri"

Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan da gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Çevre konusunda duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğan, "Hazar Gölü bölgemizin nadide yerlerinden biri. Bu nedenle çok yoğun olarak hem günübirlik hem de daha uzun süreli buraya gelen insanlarla yaz aylarında dolup taşmaktadır ve çok ciddi bir nüfus oluşuyor. İnsanlarımız gölün çevresindeki piknik ve gezi alanlarını kullandıkları zaman lütfen çevre temizliği konusunda hassasiyet göstersinler." dedi.

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay da çevre bilincinin çocuk yaşlarda aşılanması gerektiğini belirtti.

Çevre ve doğaya yönelik çalışmaların sürekli olması gerektiğini dile getiren Özbay, "Çevre bilinci, çevreye zarar vermeden dünyanın faydası olan kararları alabilme yeteneği ve alışkanlığıdır. Tabii çevre bilincini sadece bir haftaya sığdırmayı doğru bulmuyoruz. Biz bu bilinci, farkındalık yaratarak nesillere aktarma çabasıyla bu etkinliğe başladık." ifadelerini kullandı.