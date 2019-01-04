Elazığ'da Öğrencilere Giysi Yardımı
1 saat önce
Elazığ'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.
Elazığ
'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.
Salim Hazardağlı İlkokulu yöneticileri ve okul aile birliğince sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever esnaf ve velilerden toplanan giysi yardımları okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, okullarda uygulanan bu tür sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini, bu yardımların çok anlamlı olduğunu söyledi.
Projenin yıl boyunca devam edeceğini kaydeden Gürtürk, "Bu projeler topluma ve öğrenciye dokunan yönümüzdür. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri önemlidir." dedi.
Salim Hazardağlı İlkokulu Müdürü Sayim Aslan da hayırsever esnaf ve velilerin desteğiyle ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye mont, ayakkabı, kazak ve pantolon yardımı yapıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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