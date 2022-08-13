Valilik öncülüğünde planlanan program kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi ile bir anaokulunda öğrencilere trafik güvenliği eğitimi düzenledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

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