Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Elazığ'da, öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Valilik öncülüğünde planlanan program kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi ile bir anaokulunda öğrencilere trafik güvenliği eğitimi düzenledi.
Etkinlik kapsamında çocuklara trafik kuralları anlatıldı.
Teorik ve uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verilen öğrenciler öğrendiklerini akülü araçlarla alanda uyguladı.
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