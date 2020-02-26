Elazığ'da öğrencilerin sosyal anlamda desteklenmesi için etkinlik çadırı - Son Dakika
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Elazığ'da öğrencilerin sosyal anlamda desteklenmesi için etkinlik çadırı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası okullarda eğitim gören öğrencilerin sosyal anlamda desteklenmesi için bir okulda etkinlik ve çalışma çadırı kuruldu.

Elazığ'da öğrencilerin sosyal anlamda desteklenmesi için etkinlik çadırı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası okullarda eğitim gören öğrencilerin sosyal anlamda desteklenmesi için bir okulda etkinlik ve çalışma çadırı kuruldu.


Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından geçtiğimiz Pazartesi ilk ders zili çaldı. İlk ders zilinin çalışmasıyla kent genelinde 515 okulda 126 bin öğrenci ders başı yaptı. Şair Hayri ilkokulunda eğitim gören öğrencilerin sosyal anlamda desteklenmesi için okul bahçesine Goncalar Solmasın Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle etkinlik ve çalışma çadırı kuruldu. Çadırdaki ilk etkinliğe İl Milli Eğitim müdürü Fevzi Gürtürk, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu şube Başkanı İbrahim Bahşi ve öğretmenler katıldı. Okulda eğitim gören öğrenciler, etkinlik ve çalışma çadırında oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.


3 hafta aranın ardından eğitimin başladığını anımsatan İl Milli Eğitim müdürü Fevzi Gürtürk, "Bizde okullarımızı gezdiğimizde coşkuyla İstiklal Marşımızı söylediğini gördük. Bu da okulları öğrencilerimizin ne kadar özlediğini bir kez daha bizlere hissettirdi. Bu gün burada Goncalar Solmasın Derneğimizin, Milli Eğitim müdürlüğümüzün ve Şair Hayri ilkokulu destekleriyle etkinlik ve çalışma çadırını açmış bulunuyoruz" dedi.


Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, "Bende bu etkinliğe imza atan değerli başkanımızı kutluyorum. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yaşadıkları bu travmayı atlatabilmeleri için çok güzel bir etkinlik çadırı hazırlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Çalışma ve etkinlik çadırının Elazığ'da ilk olduğunu belirten Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu ise, " Türkiye'de ve Elazığ'da ilk oldu. Bir deprem yaşadık, Allah bir daha öyle afetleri bize göstermesin. Okullarımız tatil oldu çocuklarımız stres yaşadı. Bunu nasıl atlatabiliriz diye düşündük ve bu etkinlik çadırını kurduk. Bu çadırın yapımında bize hayırsever bir vakıf destek oldu. Goncalar Solmasın Derneği ve Milli Eğitim müdürlüğü iş birliğiyle bu projeyi yürüteceğiz. Burada velilere, öğrencilere psikososyal destek eğitimleri, geleneksel çocuk oyunları, sergiler, sinema günleri gibi bir çok etkinliği bu etkinlik çadırında yapacağız. Görüyorsunuz çadır çok büyük, çocuklar burayı çok sevdi" diye konuştu.


Öğrenciler de eğitim ve çalışma çadırını beğendiklerini aktardı. - ELAZIĞ

Eğitim Bir Sen, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:51 Kaynak: İHA
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