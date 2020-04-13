Elazığ'da öğretmen ve öğrencilerden

Elazığ'da sanatçı Esat Kabaklı, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle evde çekilen kliple korona virüs tedbirleri kapsamında evde kal mesajı verildi.



Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı tedbirlerin yanı sıra farkındalık oluşturacak mesajlarda veriliyor. Bu kapsamda Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lise tarafından "evde kal Türkiye" kampanyası dahilinde sanatçı Esat Kabaklı ile İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla klip hazırlandı. Çoğunluğu evde çekilen klipte öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Sanatça Esat Kabaklı ve İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk de evde kal mesajına çevrilen türkü beğeni topladı. - ELAZIĞ