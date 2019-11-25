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Elazığ'da öğretmenler eğitime baklava ile başladı

6 saat önce

Elazığ'da ara tatilin bitmesiyle birlikte öğrencileriyle ders başı yapan 9 bin öğretmene baklava ikram edildi.

Elazığ'da öğretmenler eğitime baklava ile başladı, System.String[]

Elazığ'da ara tatilin bitmesiyle birlikte öğrencileriyle ders başı yapan 9 bin öğretmene baklava ikram edildi.


Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 Nolu Şubesi tarafından kent merkezinde ara tatil ile birlikte ders başı yapan öğretmenlere öğretmenler günü nedeniyle tatlı ikram edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk İlkokulunda ve Kaya Karakaya Anadolu Lisesi'ni ise Şube Başkanı İbrahim Bahşi, Şube Başkan yardımcıları Taha Yusuf Sarıgül ve Murat Şerbet ile yönetim kurulu üyeleri birlikte öğretmenleri ziyaret edip baklava yiyerek sohbet etti.


Öğretmenleri okullarda ziyaret ettiklerini belirten Şube Başkanı İbrahim Bahşi, "Onlara tatlı ikramında bulunuyoruz. Öğretmenler günü gündemdeyken onların sorunlarını istişare ederek onları dinliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Eğitim Bir Sen, Anadolu Lisesi, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
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