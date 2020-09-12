Elazığ'da, okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri analiz edildi - Son Dakika

Elazığ'da, okul çatısında bulunan ABD'nin margarinleri analiz edildi

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, deprem nedeniyle tahliye edilen 60 yıllık okulun çatısında bulunan ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gönderdiği 81 kutu margarinin analizi tamamlandı. Margarinlerin bir kısmı bitkisel, bir kısmı da hayvansal yağ çıktı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu tespit edilen Ağın ilçesindeki 60 yıllık Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nun tahliyesi sırasında, çatı arasında her biri 2,5 kilo ağırlığında 81 kutu margarin bulundu. 'Marshall Yardımı' olarak bilinen ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'ye gönderdiği margarinler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, 6 Haziran günü bulunan margarinlerin analizlerinin tamamlandığını bildirdi. Başkan Uslu, margarinlerin bir kısmının bitkisel yağ, bir kısmının ise süt yağı harici ihtiva eden hayvansal yağlar olduğunun tespit edildiğini söyledi. Uslu, "60 yıllık süreçte yağların çatıda kalmasıyla, kutuların metalden yapıldığından dolayı az bir kurşun tespit edilmiş. Bunun haricinde herhangi bir tespitte bulunulmamıştır" dedi.