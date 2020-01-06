Elazığ'da Okul Destek Projesi'nden 120 çocuk faydalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da Okul Destek Projesi'nden 120 çocuk faydalandı - Son Dakika

Elazığ'da Okul Destek Projesi'nden 120 çocuk faydalandı

6 saat önce

Elazığ'da Okul Destek Projesi kapsamında 120 çocuk destek ve etkinliklerden faydalandı.

Elazığ'da Okul Destek Projesi'nden 120 çocuk faydalandı, System.String[]

Elazığ'da Okul Destek Projesi kapsamında 120 çocuk destek ve etkinliklerden faydalandı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde hayata geçirilen Okul Destek Projesi Elazığ'da da uygulandı. Uygulama kapsamında desteklenen 120 çocuk ilk kez yaşadığı köyden farklı bir yere seyahat etti,sinemaya gitti,çeşitli etkinlik ve akademik başarısına katkı sunacak çalışmalara katıldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç: " Sosyoekonomik yoksunluk içerisindeki ailelerin, çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler nedeniyle kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan SED uygulamasıyla, Türkiye genelinde binlerce çocuk ailesinin yanında kaldı. SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, kapsamında çocuklara yönelik okul dışı zamanlarını değerlendirme hem de yeteneklerini keşfetme amacıyla çeşitli kurslar ve etkinlikler yapılmaktadır"dedi.


Proje koordinatörleri ve alanında uzman kişiler ile eğitimci personeller tarafından çeşitli eğitimler de verildiğini aktaran Kenç: " Çocukların ve ailelerin yaşadığı problemlere çözüm bulmak amacıyla psikososyal destek ve rehberlik hizmetleri de verildi. Proje kapsamında 5. ve 8. sınıfa devam eden çocukların okul başarısı ile özel olarak ilgileniliyor. Çocuklarımıza sınavlara hazırlanmasında, yardımcı kaynak kitap temin ediliyor ve ders takviyesi yapılıyor. Ayrıca çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda lise tercihi yapmalarında rehberlik sağlanıyor. Aile yanında desteklenen çocuklar, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda üstün başarı gösterdi. Ekiplerimizce çocukların okul başarılarının yükselmesi ve sınıf ortamında derse katılım oranlarının artırılması için bu yıl proje sorumluları tarafından 40 okul ziyareti gerçekleştirildi.Rol model tanışmaları ve seminerlerle çocukların gelecek vizyonuna katkı sağlamak için çeşitli meslek gruplarının tanıtımları yapıldı. Çocuklara öz güven aşılama, onların kendini ifade etme becerisini geliştirme, kariyer hedefi koyma, sosyal hayata ve risklere karşı farkındalık oluşturma hedefiyle faaliyetleri düzenledik" diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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