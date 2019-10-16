Elazığ'da okul kantinleri denetlendi

Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından okul kantinleri denetlendi.



Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki okul kantinlerini denetledi. Denetimlerde, sağlığa uygunluk ve temizlik konusunda yapılan hataların tekrarlanmaması için işletmecilere uyarılarda bulunuldu.



Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Öğrencilerin sağlığını her zaman ön planda tutan belediyemize bağlı zabıta ekiplerimiz, okul kantinlerinde bir dizi denetim gerçekleştirdi. Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz, il sınırları içerisindeki okul kantinlerine yönelik denetimlerini de ara vermeden sürdürüyor. Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen ekiplerimiz ayrıca sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirildi" denildi.



Okul kantinlerinde hazırlanarak satılan tost ve sandviç gibi bozulabilecek gıda maddelerinin insan sağlığı açısından yüksek risk taşıdığı belirtilen açıklamada, "Yapılan denetimlerde ekiplerimiz işletmecileri, bu ürünlerin hazırlanması, kullanım şekli ve depolanması konusunda da uyarmış, kurallara uymayan işletmelere cezai işlemler uygulamıştır. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin okul kantinlerine yönelik denetimleri önümüzdeki süreçte de devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ