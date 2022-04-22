Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

22.04.2022 16:07
Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir eğitim öğretim yılı için okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir eğitim öğretim yılı için okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çağındaki çocuk ve gençlerin olumsuz durumlardan, okul çevrelerindeki suç oranlarının azaltılması ve suçluların yakalanması için okul önlerinde asayiş ve narkotik ekipleri tarafından arama yapılırken, trafik ekipleri tarafından ise öğrenci servisleri denetlenerek şoförlere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Mezre Ortaokulu, Cemal Gürsel İlkokulu, Elazığ Ortaokulu ve Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 32 araç, 15 okul servisi ve 55 kişi denetlenirken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi
Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Asayiş, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da okul önlerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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