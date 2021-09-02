Elazığ'da okul servislerine yönelik denetimler başladı - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri, okulların açılmasına sayılı günler kala okul servislerine yönelik denetimlerine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge göndermesinin ardından Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, genelge gereği servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen, çalışanların kurallara uygun şekilde hareket edip etmedikleri konusunda denetimlerine başladı. Jandarma ekiplerince servis araçları durdurularak hem Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirme yapılırken hem de 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında kaza meydana gelmemesi hususunda sürücülere trafik kuralları hatırlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, eğitim ve öğretim yılı boyunca çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla trafik kontrollerinin aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ