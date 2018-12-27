Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Okullar Cuma Günü de Tatil Edildi

Elazığ'da Okullar Cuma Günü de Tatil Edildi

25 dakika önce

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü de tatil edildi.

Elazığ'da Okullar Cuma Günü de Tatil Edildi, System.String[]
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü de tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi ve aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın (28.12.2018) eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra il genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmişti. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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