Elazığ'da Okullar Cuma Günüde Tatil Edildi
1 saat önce
Elazığ'da okullar Cuma günüde tatil edildiELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü tatil edildi.
Elazığ
'da okullar Cuma günüde tatil edildi
ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğün'den yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışının devam etmesi ve aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın eğitime bir gün ara verilmiştir"denildi.
Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra il genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:49 Kaynak: İHA
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