Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Okullar Yarın Tatil

Elazığ'da Okullar Yarın Tatil

1 saat önce

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

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Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan etkili kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'a ulaşım sağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Araçların güzergahtan geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerince yol açma çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:23 Kaynak: AA

Kar, Elazığ, Güncel
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