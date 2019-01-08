Elazığ'da Okullar Yarın Tatil
1 saat önce
Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Elazığ
'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Öte yandan etkili kar yağışı nedeniyle Diyarbakır
'a ulaşım sağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Araçların güzergahtan geçişine izin verilmiyor.
Karayolları ekiplerince yol açma çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:56 Kaynak: AA
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