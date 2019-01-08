Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Okullara Kar Tatili

Elazığ'da Okullara Kar Tatili

40 dakika önce

Elazığ'da okullara kar tatili Kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladıELAZIĞ - Elazığ genelinde yoğun Kar yağışı nedeniye tüm okullar tatil edildi.

Elazığ'da okullara kar tatili
Kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı

ELAZIĞ - Elazığ genelinde yoğun Kar yağışı nedeniye tüm okullar tatil edildi.
Meteorolojinin uyardığı yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle göz gözü görmez hale geldi. Valilikte okulların yarın için tatil edildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında;"Yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak 2019 Çarşamba günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir"denildi.
Açıklamada kamuda çalışan hamile ve engellilerinde izinli sayıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Elazığ, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası 18 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:26:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]