Elazığ'da Okullara Kar Tatili
40 dakika önce
Elazığ'da okullara kar tatili Kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladıELAZIĞ - Elazığ genelinde yoğun Kar yağışı nedeniye tüm okullar tatil edildi.
Elazığ
'da okullara kar tatili
Kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı
ELAZIĞ - Elazığ genelinde yoğun Kar
yağışı nedeniye tüm okullar tatil edildi.
Meteorolojinin uyardığı yoğun kar yağışı Elazığ'da etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle göz gözü görmez hale geldi. Valilikte okulların yarın için tatil edildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında;"Yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak 2019 Çarşamba
günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir"denildi.
Açıklamada kamuda çalışan hamile ve engellilerinde izinli sayıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:46 Kaynak: İHA
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