Elazığ'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Elazığ
'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar
yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat
Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:17 Kaynak: İHA
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