Elazığ'da Okullara Kar Tatili
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ELAZIĞ'da gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullar bugün için tatil edildi.
ELAZIĞ'da gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullar bugün için tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:42 Kaynak: DHA
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