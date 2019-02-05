Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Okullara Spor Malzemesi Yardımı

Elazığ'da Okullara Spor Malzemesi Yardımı

11 dakika önce

Elazığ Belediyesi okullara spor malzemesi yardımı yaptı.

Elazığ'da Okullara Spor Malzemesi Yardımı, System.String[]
Elazığ Belediyesi okullara spor malzemesi yardımı yaptı.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Mustafa Kemal Ortaokulun'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin sporla ilgilenmesinin önemine vurgu yaparak, bu amaçla öğrencileri spora teşvik ettiklerini söyledi.

Belediye olarak spor kulüplerine de destek sunduklarını aktaran Yanılmaz, şunları kaydetti:

"Mahallelerde çocuklarımızın spor yapabilmesi için göreve geldiğimizde 17 olan semt sahasını 66'ya çıkardık. Okul bahçelerimize saha yaptık. Ayrıca yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Elazığ'ı bir açık hava spor merkezine getirdik. Her yaz sezonunda 12 yaş altı çocuklarımız için futbol okulu açtık, bu okullara 34 bin çocuk katıldı."

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtük, yardımı dolayısıyla Başkan Mücahit Yanılmaz'a plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Mücahit Yanılmaz, Elazığ, Güncel
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