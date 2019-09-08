Son Dakika Haberleri: Elazığ'da okullarda temizlik çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da okullarda temizlik çalışması

3 dakika önce

Elazığ Belediyesi ilk ders zili öncesi 212 okulda temizlik çalışması başlattı.

Elazığ'da okullarda temizlik çalışması, System.String[]

Elazığ Belediyesi ilk ders zili öncesi 212 okulda temizlik çalışması başlattı.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yarın çalacak ilk ders zili öncesinde il merkezinde ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 212 okulda çevre temizlik ve bakım çalışması başlatıldığı bildirildi. Çocukların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim-öğretim yılına başlamasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan çalışmada, okul bahçeleri yıkanarak temizlendi, çöp konteynerleri sterilize edildi. Çalışmalarla okulların bahçeleri ve çevreleri tamamen temiz hale getirildi.


Eğitime katkı noktasında her çalışmaya destek vereceklerini ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Çocuklarımızın her açıdan daha iyi koşullarda eğitim almaları bizim için her çalışmanın üzerindedir ve çocuklarımıza yapılan her yatırım geleceğe yapılmış en kıymetli yatırımdır. Bu doğrultuda her zaman eğitim kurumlarımızın yanında olacağız. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan çalışmayla yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul bahçe ve çevrelerinde titiz bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdürün atanmasına sarı kırmızılı kulüpten tepki
Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Okul çantalarının ağır olması kronikleşen rahatsızlıklara yol açabiliyor Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:08:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da okullarda temizlik çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]