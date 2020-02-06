Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika

Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

36 dakika önce

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin ikinci bir kararla 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi, System.String[]

Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin ikinci bir kararla 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.


24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü. Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin planlanması için eğitim öğretimin 10 Şubat'a açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 17 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.


Yapılan duyuruda : "10 Şubat 2020 tarihinde açılacak olan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi 17 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir"denildi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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