Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika

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Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi
12 dakika önce
ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.
Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat'ta başlaması kararı alındı. Ancak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 hafta daha ara verildiğini duyurdu.
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