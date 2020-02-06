Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika

Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi

12 dakika önce

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

Elazığ'da okulların açılması 17 Şubat'a ertelendi, System.String[]

ELAZIĞ'da, deprem nedeniyle 10 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının, 17 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'da eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat'ta başlaması kararı alındı. Ancak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 hafta daha ara verildiğini duyurdu.


Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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