Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı

03.01.2023 12:17

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir lise öğrencisi okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Dün, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K (17), okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaralamıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

TUTUKLANDI

E.D'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Palu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Okulun bahçesinde arkadaşını bıçakla öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon çarptı Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon çarptı Elazığ'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı Elazığ'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:02 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen Metin Akpınar itirafı: Platonik olarak aşıktım
11:52 Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor
11:47 AK Parti kurmaylarının ittifaka katılmaları için bir partinin yetkilileriyle temas halinde olduğu iddia edildi
11:40 2022'de yangınlarla gündeme gelen gölde yine yangın çıktı
11:42 Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte sigara ve alkole uygulanan ÖTV'ye zammının oranı da belli oldu
11:32 Ankara'da iğrenç olay! Çocuk pornografisini önleme kuruluşu çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı
11:33 Teknoloji alanındaki girişimcilere 500 bin liraya kadar kredi desteği! Kamu bankaları harekete geçti
11:25 Dua Lipa'ya yapılan photoshoplu dövmeyi gerçek zanneden İbrahim Tatlıses, dalga konusu oldu: Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim
11:21 Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı
11:09 MHP lideri Bahçeli'den erken seçime yeşil ışık: Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 12:42:29. #1.13#
SON DAKİKA: Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement