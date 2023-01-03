Dün, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K (17), okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaralamıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı - Son Dakika

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