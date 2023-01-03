Okul bahçesinde arkadaşını öldüren liseli tutuklandı

Dün, Palu Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan E.D. (17) ve Ş.K (17), okulun arka bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ş.K. arkadaşı E.D'yi bıçakla yaralamıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
E.D'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan Ş.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Palu Adliyesi'ne sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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