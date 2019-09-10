Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, 'Önce Aile' konferansı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da, 'Önce Aile' konferansı

11 dakika önce

Elazığ'da, 'Önce Aile' konferansı düzenlendi.

Elazığ'da, 'Önce Aile' konferansı, System.String[]

Elazığ'da, 'Önce Aile' konferansı düzenlendi.


Elazığ Hak Adalet ve Kardeşlik (ELHAK) platformu tarafından 'Önce Aile' konulu konferans düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan konferans Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. ELHAK Platform Dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk'ün açılış konuşması sonrası Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik katılımcılara yönelik "Önce Aile" konulu konferans verdi.


Aile kavramının önemine vurgu yapılan konferansta, İstanbul sözleşmesinin topluma zarar verdiği ve toplumda tahribata yol açtığı konusuna değinildi.


Toplumda var olan kötülükleri ortadan kaldırana kadar mücadele edeceklerini belirten Platform Dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk, "Asla ve asla bu mücadeleden geri kalmayacağız. Dilimizle de onu düzelttirene kadar mücadelemiz devam edecektir. Zaten kalbimiz ile buradan mücadele ediyoruz. Rabbim her daim bizi bu hakikat üzerinden ayaklarımızı sabit kılsın" dedi.


Karşılıklı soru cevap bölümü ile sona eren konferansa Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Platform Dönem sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk ile platform bünyesindeki dernek başkanları, üyeler ve davetliler katıldı. - ELAZIĞ

Adem Çevik, Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti
Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye'ye yaptırım çıkışı Ali Babacan yeni parti için net konuştu: 2020'ye kalmadan partiyi kuracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:45:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, 'Önce Aile' konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]