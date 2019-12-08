Son Dakika Haberleri: Elazığ'da orcik kazanı çalan 3 kişi yakalandı
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Elazığ'da orcik kazanı çalan 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da orcik yapımında kullanılan kazan çalan 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da orcik kazanı çalan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Elazığ'da orcik yapımında kullanılan kazan çalan 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada kentin yöresel lezzetlerinden orcik yapımında kullanılan 10 bin lira değerindeki B.Y'ye ait krom kazan çalandı.


B.Y'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelilerinin Ö.F.G, H.Ç. ve G.Ç olduğunu tespit etti.


Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bulunan orcik kazan sahibi B.Y'ye teslim edildi.

B.Y jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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