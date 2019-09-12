Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 'Orcik ve Bağ Bozumu Festivali' toplantısı
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Elazığ'da 'Orcik ve Bağ Bozumu Festivali' toplantısı

2 saat önce

Elazığ'da '3. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali' değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ'da 'Orcik ve Bağ Bozumu Festivali' toplantısı, System.String[]

Elazığ'da '3. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali' değerlendirme toplantısı yapıldı.


Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi planlanan '3. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali' toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Turizm ve Kültür Müdürü Ahmet Demirdağ, Elazığ Belediyesi ve Ticaret Sanayi Odası'ndan yetkililer katıldı. Toplantıda yakın zamanda düzenlenmesi planlanan festivalin değerlendirmesi ve planlaması yapıldı.


Tüm paydaşlar ile birlikte fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantı gerçekleştirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, " İlimizin çok önemli bir değeri olan üzüm, 110 bin dekar alanda dikiliyor ve yıllık 85 bin ton civarında hasat yapılıyor. Daha da önemlisi ilimize ait iki tane coğrafya tescilli çeşidi olan 'Öküzgözü' ve Boğazkere' üzümünü de içinde bulunduran festival düzenleyeceğiz. İki yıldır tüm paydaşlarla birlikte icra ettiğimiz bu yıl da inşallah biraz daha içeriğini zenginleştirip iki güne çıkaracağız. '3. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali'nin değerlendirmesini yapmak, tarihini tam olarak netleştirmek ve ilimize, bölgemize, ülkemize yakışır bir şekilde sağlamak üzere bugün tüm paydaşlarımız ile birlikte fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantı gerçekleştirdik. İnşallah herkesin katkılarıyla çok güzel, kaliteli ve dolu dolu geçen festivalimizi hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Şimdiden festivalin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayır ve bereketler getirmesini diliyorum" dedi.


Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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