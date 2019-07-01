Son Dakika Haberleri: Elazığ'da orman yangını
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Elazığ'da orman yangını

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Büklümlü Köyünde Y.Y. ekmek pişirirken sobadan çıkan kıvılcımlar rüzgarın etkisi ile Mehmet Togut ve Osman Bedri Turan'a ait arpa ekili tarlada yangına sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ulaşan yangın, Keban, Ağın ve Elazığ'dan gelen çeşitli kuruluşlara ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Yangında 30 dönüm ekili arpa ile ormanlık alanda zarar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:50 Kaynak: AA
Elazığ, Keban, Güncel
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