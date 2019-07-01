Elazığ'da orman yangını
1 saat önce
Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:50 Kaynak: AA
'ın Keban
ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Büklümlü Köyünde Y.Y. ekmek pişirirken sobadan çıkan kıvılcımlar rüzgarın etkisi ile Mehmet Togut ve Osman Bedri Turan'a ait arpa ekili tarlada yangına sebep oldu. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ulaşan yangın, Keban, Ağın
ve Elazığ'dan gelen çeşitli kuruluşlara ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.
Yangında 30 dönüm ekili arpa ile ormanlık alanda zarar meydana geldi.
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