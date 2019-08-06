Elazığ'da orman yangını
40 dakika önce
Elazığ'da çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:27 Kaynak: İHA
'da çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sivrice
ilçesine bağlı Gözeli köyü Ağılözü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, kuru otlardan dolayı kısa sürede geniş alana yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ ve Sivrice'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin çabası ile daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yangında, ağaçlarında içerisinde bulunduğu 50 dönümlük alan zarar gördü. - ELAZIĞ
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