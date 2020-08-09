Elazığ'da orman yangını (2) - Son Dakika

Elazığ'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIElazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sabah 10.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Elazığ'da orman yangını (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, sabah 10.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin 9 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 1000 dönümlük alan zarar görürken ekiplerin alandaki yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bingöl'de takviye ekiplerin de geldiği alana iş makineleri yardımıyla yol şeridi açıldı. Söndürme çalışmasına katılan itfaiye erlerinden Özkan Uçar, ormanlık alanın engebeli olması nedeniyle araçlarla müdahale etmekte zorlandıklarını belirterek, "Rüzgarın etkisi fazla olduğundan yangın büyüdü. Kaymakamımız ve belediye başkanımız diğer il ve ilçelerden yardım istedi. Kovancılar, Elazığ ve Bingöl'den gelen araçlarla yangına müdahale ettik" dedi.


Karakoçan, Elazığ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 22:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da orman yangını (2) - Son Dakika
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