Elazığ'da ormanlık alandaki yangın korkuttu
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Elazığ'da ormanlık alandaki yangın korkuttuElazığ'da merkeze bağlı Şeyh Hacı Köyü sınırlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:05 Kaynak: DHA
Elazığ'da ormanlık alandaki yangın korkuttu
Elazığ'da merkeze bağlı Şeyh Hacı Köyü sınırlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Şeyh Hacı köyünün yakınlarında bulunan ormanlık alanda, dün akşam bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı şartların zorlaştığı arazide, ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.
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