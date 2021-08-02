Elazığ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı - Son Dakika

ELAZIĞ Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 2 ay boyunca yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında, idari işlem yapılacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayıp diğer bölgelerde de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili kontrol altına alma ve söndürme işlemleri devam ederken, başka bölgelerde de yangın çıkmaması için önlemler alınıyor. Bu kapsamda Elazığ Valiliği tarafından il sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 1 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulacak ekipler tarafından gözetim ve denetim yapılacak. Yasaklara uymayanlar hakkında ise idari işlem uygulanacak.