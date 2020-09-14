Elazığ'da örnek çalışma: Plazma bağışları için çağrı merkezi - Son Dakika

Elazığ'da örnek çalışma: Plazma bağışları için çağrı merkezi

Türkiye'de ilk kez Elazığ'da açılan çağrı merkezi 10 günde 15 ile ulaşarak covidli hastaların plazma ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmaya başladı

ELAZIĞ - Türkiye'de ilk kez Elazığ'da Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği bünyesinde açılan 'Çağrı Merkezi', tüm dünyayı etkisi alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşın imnün plazma tedavisi için gerekli kan ihtiyacını karşılamada yardımcı olarak hastaların umudu oluyor.

2012 yılında kurulan ve genel merkezi de Elazığ'da bulunan KAYED, vatandaşların acil trombosit ve kan ihtiyaçları gidermek için çalışmalarını yürütüyor. Özellikle tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası 'İmnün Plazma', bir tedavi yöntemi olarak belirlendi. Bu kapsamda tedavi için gerekli olan kan ihtiyacını gidermek için KAYED bünyesinde çağrı merkezi kuruldu. 10 gün gibi kısa sürede 15 ilde yapılanan merkez ile Türkiye'nin dört bir yanından çağrı alınıyor. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan bu merkez, özellikle Türkiye'nin her yerinden Covid-19 hastası olan veya bu hastalığı geçirmiş plazma bağışçısı insanların çağrılarını alarak vatandaşların kısa bir sürede tedavisi için kan ihtiyacını karşılamaya destek oluyor.

Kurdukları dernek ve bünyesinde açtıkları çağrı merkezi hakkında bilgi veren KAYED Genel Başkanı Murat Özekinci, "2012 yılında kurmuş olduğumuz derneğimiz 'Çağrı Merkezi' kurarak artık hizmet vermeye başladı. Bu süreçte son zamanlarda ortaya çıkan pandemiden dolayı merkezimizi, yoğunluklu olarak plazma kan ihtiyacı arayan hasta yakınları oluşturuyor. Hasta yakınlarına, derneğimiz gönüllüleri aracılığıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında Covid-19 geçirmiş hastalar derneğimizi arayarak kan grubu ile iletişim bilgilerini bırakıyorlar. Çağrı merkezi de bu amaçla Covidli hastalar ile Covid-19'u geçirmiş plazma bağışçısı insanları bir araya getiriyor. Bundan dolayı insanlar artık kapı kapı dolaşıp kan arama ihtiyaçları kalmadan KAYED aracılığıyla çok kısa sürede aradıkları kanı bulmuş oluyorlar" dedi.

"Son 10 gün içerisinde 15 ile ulaştı"

Covid-19 hastalığı için gerekli olan 'plazma' kan ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan Başkan Özekinci, "Çağrı Merkezi, sadece Covidli hastaları değil bunun yanı sıra normal zamanlarda olduğu gibi diğer trombosit ve kan ihtiyaçları için de insanlar arıyorlar. Derneğimiz şuan itibariyle son 10 gün içerisinde 15 ile ulaştı. Bu illerde derneğin il temsilci yapılanmasını başlattık. Türkiye geneli derneğimizin 10 binin üzerinde reel olarak gönüllüsü bulunmaktadır. Vatandaşlar, derneğimize 0 850 302 6 526 numaralı Çağrı Merkezi hattından ulaşabilirler. Ayrıca bir sağlık personeli olarak mesai saatleri içerisinde hastanede hizmet vermemizin yanı sıra mesai saatlerinin dışında KAYED aracılığıyla hasta ve yakınlarına hizmet veriyoruz. Bu vesile ile 7/24 vatandaşın hizmetinde oluyoruz" şeklinde konuştu.

Gönüllü olarak açılan merkezde çağrılara bakan İngilizce Öğretmeni Mehmet Dursun ise, "Boş zamanlarımda KAYED'de gönüllü olarak çağrı merkezinde yardımcı oluyorum. Hastalar bizi arayıp ya kendi ihtiyaçlarını bildiriyorlar ya da biz gönüllü ağımız üzerinden ulaşıyoruz. Bazen gönüllüler bizi arayıp yönlendiriyorlar. Biz de bilgilerini alıyoruz. Bu bilgileri ilanımıza standart bir metin olarak hazırlayıp yayınlıyoruz. Gönüllülerimiz de her şehirde mümkün olduğunca yanıt vermeye çalışıyorlar. Hastaların ihtiyaçlarını bu şekilde bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.