Elazığ'da Örnek Davranış, Kahvaltısını Köpeğe Verdi

Elazığ'da güvenlik kameraları örnek bir davranışı kaydetti.

Elazığ'da güvenlik kameraları örnek bir davranışı kaydetti. İşe gittiği tahmin edilen bir kişi, sokak köpeğini önce sevdi ardından kahvaltı yapmak için aldığı tahmin edilen poğaça veya simidini hayvana verdi.



Güvenlik kamerasının kaydettiği örnek olay, Elazığ Belediyesi önünde yaşandı. Yolda bir köpeği gören bir kişi önce onu sevdi, ardından da poşetinden çıkardığı simit veya poğaça olduğu tahmin edilen yiyeceğinin birini ona vererek hareket etti. Arkasına dönüp bakan şahıs, köpeğin verdiği yiyeceği yediğini görünce geri dönerek poşetindeki diğer yiyeceği de hayvana verdi. İlkini yiyen köpek ikincisini alarak bölgeden uzaklaştı.



Yaşananlar ise belediyenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı

Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum

Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek