Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Örnek Davranış, Kahvaltısını Köpeğe Verdi

Elazığ'da Örnek Davranış, Kahvaltısını Köpeğe Verdi

59 dakika önce

Elazığ'da örnek davranış, kahvaltısını köpeğe verdiELAZIĞ - Elazığ'da güvenlik kameraları örnek bir davranışı kaydetti.

Elazığ'da örnek davranış, kahvaltısını köpeğe verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da güvenlik kameraları örnek bir davranışı kaydetti. İşe gittiği tahmin edilen bir kişi, sokak köpeğini önce sevdi ardından kahvaltı yapmak için aldığı tahmin edilen poğaça veya simidini hayvana verdi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği örnek olay Elazığ Belediyesi önünde yaşandı. Yolda bir köpeği gören bir kişi önce onu sevdi, ardından da poşetinden çıkardığı simit veya poğaça olduğu tahmin edilen yiyeceğinin birini ona vererek hareket etti. Arkasına dönüp bakan şahıs, köpeğin verdiği yiyeceği yediğini görünce geri dönerek poşetindeki diğer yiyeceği de hayvana verdi.İlkini yiyen köpek ikincisini alarak bölgeden uzaklaştı.
Yaşananlar ise belediyenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

Elazığ, Genel
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