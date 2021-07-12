ELAZIĞ'DA ORTAYA ÇIKAN 'PLANOCOCCUS FİCUS' BÖCEĞİ VİRÜS YAYIYOR - Son Dakika

ELAZIĞ'da, üzüm bağlarında verimi etkileyen ve virüs hastalıkların yayılmasına sebep olan 'Planococcus Ficus' böceği ortaya çıktı. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, "Bu tür asma alanlarında, bağ alanlarında, virüs hastalıkların yayılmasına sebep oluyor ki, virüs hastalıklarının mücadelesi yok. Hastalığa karşı yapılacak kimyasal bir mücadele yok. Bu nedenle, bu zararlının özellikle ortadan kaldırılması büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye'de, son yıllarda hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte, çeşitli bölgelerde görülen 'Planococcus Ficus' böceği, Elazığ'da da ortaya çıktı. Hoş ve Koruk köylerindeki bağlarda görülen böcek, virüs hastalıkların yayılmasına sebep olurken, meyve ve yaprak veriminin düşüşüne yol açıyor. Mücadelesi çok zor olan bu zararlı böceğe yönelik Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi'nce çalışma başlatıldı.

'POPÜLASYONU ARTTI'

Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, Planococcus Ficus böceğin yaygınlaşmaya başladığını, bu türün meyve veriminde büyük düşüşe sebep olduğunu ifade etti. Prof. Dr. İnanç Özgen, "Elazığ'da, son yıllarda özellikle bağ alanlarında, önemli bir zararlı problemi ortaya çıktı. Planococcus Ficus ismindeki zararlı böcek türü, yaygınlaşmaya başladı. Bu tür özellikle sürgünlerde, yapraklarda fumajin oluşturarak, fotosentezi engelleyerek, asma alanlarında hem meyve, hem yapraklarda verimi düşüren bir zararlı. Özellikle Koruk ve Hoş köyünde, bu yıl oluşan sıcaklık değerlerindeki değişiklik nedeniyle, bu zararlının popülasyonu arttı. Daha önce başka bir tür olarak biliniyordu. Fakat Adana Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bora Kaydan hocamızın yapmış olduğu teşhisle, bu türün Planococcus Ficus olduğu saptandı" dedi.

'ÇİFTÇİLERİN BU ZARARLIYI İYİ TANIMASI GEREKİYOR'

Böcek hakkında yapılan araştırmaların devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Özgen, "Bu tür asma alanlarında, bağ alanlarında, virüs hastalıkların yayılmasına sebep oluyor ki, virüs hastalıklarının mücadelesi yok. Hastalığa karşı yapılacak kimyasal bir mücadele yok. Bu nedenle, bu zararlının özellikle ortadan kaldırılması büyük önem taşıyor. Bu zararlı ile ilgili, özellikle Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüyoruz. Bu konudaki çalışmaların detaylandırılması, bu zararlı ile ilgili mücadele stratejilerinin oturtulması, bağ yetiştiriciliği açısından büyük önem taşımakta. Kimyasal mücadelesi var ama ilaçlama yapılacak zamanın çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Çiftçilerin de zararlıyı çok iyi tanıması gerekiyor. Öncelikle bu zararlının biyolojik mücadelesi çok önemli. Yani bu böceği yiyen faydalı böceklerin doğaya salınması, popülasyonlarının artırılması önemli" diye konuştu.